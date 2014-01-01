Водяной тепловентилятор, что это такое?

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Водяной тепловентилятор, это современное отопительное оборудование для равномерного нагрева воздуха, работу которого обеспечивает горячий теплоноситель. Второе название устройства - калорифер.
Тепловентилятор применяется для отопления помещений большого объема и высоты: теплиц, гаражных боксов, складских и торговых помещений.
Водяные тепловентиляторы бывают настенные и напольные, а также имеют разную степень защиты от пыли и влаги.
Высокая эффективность устройства достигается за счет трубчато-пластинчатого радиатора и вентилятора для принудительной конвекции.
Теплоотдача водяного теплового вентилятора зависит от температуры воды поступающей в теплообменник, рабочей площади теплообменника и скорости воздушного потока, проходящего через радиатор. Теплоотдача – это, параметр, характеризующий количество тепла, которое радиатор передает воздуху за единицу времени, при нормативной температуре теплоносителя. По ГОСТ температура теплоносителя должна быть 70°С. Также теплоотдачу называют тепловой мощностью, или мощностью теплового потока, измеряется она в кВт.
При выборе водяного тепловентилятора нужно обратить внимание на номинальную мощность, предполагаемую температуру теплоносителя, максимально допустимую высоту потолков и степень защиты от пыли, влаги и агрессивных сред.
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