Водяной тепловентилятор, что это такое?

Водяной тепловентилятор, это современное отопительное оборудование для равномерного нагрева воздуха, работу которого обеспечивает горячий теплоноситель. Второе название устройства - калорифер.

Тепловентилятор применяется для отопления помещений большого объема и высоты: теплиц, гаражных боксов, складских и торговых помещений.

Водяные тепловентиляторы бывают настенные и напольные, а также имеют разную степень защиты от пыли и влаги.

Высокая эффективность устройства достигается за счет трубчато-пластинчатого радиатора и вентилятора для принудительной конвекции.

Теплоотдача водяного теплового вентилятора зависит от температуры воды поступающей в теплообменник, рабочей площади теплообменника и скорости воздушного потока, проходящего через радиатор. Теплоотдача – это, параметр, характеризующий количество тепла, которое радиатор передает воздуху за единицу времени, при нормативной температуре теплоносителя. По ГОСТ температура теплоносителя должна быть 70°С. Также теплоотдачу называют тепловой мощностью, или мощностью теплового потока, измеряется она в кВт.

Устройство водяного теплового вентилятора.

Дизайн оборудования аккуратный и сдержанный, с теплообменником и вентилятором расположенным на задней панели.

Нагревательный элемент тепловентилятора состоит из стальных, медных или алюминиевых труб с оребрением из этих же материалов. Оребрение трубок делают для увеличения площади теплообмена.

Корпус прибора выполнен из полипропилена, он устойчив к воздействию агрессивных сред, ультрафиолету и механическим повреждениям.

На лицевой панели тепловентилятора устанавливают жалюзи, для управления направлением воздушного потока.

Современные модели тепловых вентиляторов комплектуются автоматикой для регулировки мощности нагрева и объема проходящего через них воздуха.

Потребление электроэнергии водяного тепловентилятора незначительно и составляет от 100 до 650 ватт, так как единственным потребителем является электромотор вентилятора.

Преимущества и недостатки тепловентиляторов

К преимуществам тепловентилятора можно отнести: экономичность, быстрый и равномерный прогрев помещения, возможность регулировать поток воздуха, простота монтажа, эстетичность, безопасность.

Недостатки тоже известны: они шумят, работают только при наличии горячей воды, их нельзя быстро и просто переместить.

Использование водяного теплового вентилятора считается безопасным, благодаря отсутствию тэна, который может стать причиной пожара.

Калориферы в комплектацию которых входит поддон для дренажа, возможно использовать как теплообменники для кондиционирования в системах чиллер-фанкойл.

Критерии выбора тепловентилятора

При выборе водяного тепловентилятора нужно обратить внимание на номинальную мощность, предполагаемую температуру теплоносителя, максимально допустимую высоту потолков и степень защиты от пыли, влаги и агрессивных сред.

Наша компания работает по Новосибирску и многим другим городам страны. Вы можете купить водяной тепловентилятор, оформив заказ через сайт, написав на электронную почту nsk@geotermal54.ru или позвонив телефону: 8 913 916-32-12.

